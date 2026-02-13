Baş dönmesi deyip geçmeyin: Hayati risk taşıyabilir

Kalp krizi dünya genelinde en yaygın ölüm nedenleri arasında yer alıyor. ABD’de her 40 saniyede bir kişinin kalp krizi geçirdiği, yılda yaklaşık 805 bin vakanın görüldüğü belirtiliyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre bu vakaların 605 bini ilk kez yaşanırken, 200 bin kişi ikinci ya da üçüncü kalp krizini geçiriyor. Dahası, her beş kalp krizinden biri “sessiz” seyrediyor ve kişi durumu fark etmeden kalp hasarı oluşabiliyor.

BAŞ DÖNMESİ VE BAYILMA HİSSİ

Ani gelişen baş dönmesi, sersemlik ya da bayılacak gibi hissetme durumu ciddiye alınmalı. Kalp Vakfı’na göre odanın dönüyor gibi hissedilmesi ya da görmenin aniden bulanıklaşması, yaklaşan bir kalp krizinin habercisi olabilir. Bu tür belirtiler ortaya çıktığında kişinin yalnız kalmaması ve derhal birine haber vermesi öneriliyor.

NEFES DARLIĞI

Fiziksel efor sonrası nefes nefese kalmak normal kabul edilse de, hareketsizken aniden gelişen nefes darlığı tehlike işareti olabilir. Göğüste sıkışma hissi, solunum güçlüğü veya göğüs ağrısı olmaksızın ortaya çıkan nefes darlığı bazı vakalarda kalp krizinin erken belirtisi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, “alışılmışın dışında” bir nefes darlığı yaşanıyorsa vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguluyor.

MİDE BULANTISI, HAZIMSIZLIK VE KUSMA

Bu belirtiler çoğu zaman sindirim sorunlarıyla ilişkilendirilse de, nadir durumlarda yaşamı tehdit eden bir kalp krizinin habercisi olabiliyor. Özellikle bulantı ve mide rahatsızlığı hissi göğüs baskısıyla birlikte görülüyorsa dikkatli olunmalı. Uzun süren veya açıklanamayan mide şikâyetlerinde tıbbi değerlendirme öneriliyor.

ANİ TERLEME VE ÜŞÜME HİSSİ

Ortam sıcaklığıyla ilgisiz şekilde gelişen ani soğuk terleme de daha az bilinen belirtiler arasında. Kalp Vakfı, vücutta aniden gelişen titreme veya üşüme hissinin, özellikle diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa alarm niteliği taşıyabileceğini belirtiyor. Soğuk terleme, kalbin yeterince kan pompalayamadığı durumlarda ortaya çıkabiliyor.

HİÇBİR BELİRTİ OLMAMASI

En endişe verici durum ise hiçbir açık belirti olmadan kalp krizi geçirilmesi. “Sessiz kalp krizi” olarak adlandırılan bu tablo, hasarın ancak sonradan yapılan tetkiklerle fark edilmesine yol açabiliyor. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ve risk faktörlerinin takibi büyük önem taşıyor.

NEDEN ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ?

Kalp krizi sırasında kalp kasına giden kan akışı kesiliyor. Müdahale ne kadar gecikirse, kalp kasında oluşan hasar o kadar artıyor. Uzmanlar, göğüs ağrısı dışında kalan belirtilerin de ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor.