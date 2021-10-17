Batman'in ikinci fragmanı yayınlandı!

17 Ekim 2021 Pazar, 12:42

Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği, Matt Reeves imzalı The Batman filminden yeni fragman yayınlandı. Filmin 4 Mart 2022’de vizyona girmesi bekleniyor.

İmza attığı Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes ve War for the Planet of the Apes gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves‘in yönettiği, yer aldığı Twilight serisiyle bilinen Robert Pattinson‘ın başrolünü üstlendiği yeni Batman filminden ikinci fragman yayınlandı.

Pandemi nedeniyle vizyon tarihi defalarca ertelenen filmin açıklanan ilk vizyon tarihi 25 Haziran 2021’di. Sonrasında vizyon tarihi 1 Ekim 2021’e ertelenen filmin son olarak 4 Mart 2022’de vizyona girmesi bekleniyor.

Filmloverss'ın aktardığına göre Bruce Wayne’in Batman olarak ikinci yılına odaklanan The Batman, etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgi romanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.