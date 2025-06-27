Beklenmeyen final kararı... Ekranlara veda ediyor!

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekranlara gelecek 40. bölümü ile final yapacak.

Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin başrolde yer aldığı dizi 13 Temmuz'da ekranlara veda edecek.

Yayın hayatına 2024 yılında başlayan dizi öz babasını öldüren üvey annesi Nur tarafından çocuk yaşta çöplüğe terk edilen Leyla'nın yıllar sonraki intikam hikâyesini merkeze alıyor.

Dizinin kadrosunda Alperen Duymaz, Halil İbrahim Ceyhan, Yiğit Kirazcı, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven ve Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alırken Selçuk Yöntem, Tuğrul Tülek, Aslı Orcan, Berk Bakioğlu, Gülper Özdemir ve Burcu Cavrar gibi isimler de yeni bölümde kadroya dahil olmuştu.