Beklenmeyen final kararı... Son bölümü ile ekranlara veda edecek!

atv ekranlarının yeni dizisi Aile Saadeti'nden beklenmeyen bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre henüz 11 bölümü yayımlanan Aile Saadeti dizisi ekranlara veda ediyor. 16 Haziran’da yayımlanmaya başlayan dizi 8 Eylül’de yayımlanacak olan 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizi; Burak Dakak, Buse Meral, Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan gibi isimleri buluşturmuştu.

AİLE SAADETİ DİZİSİNİN KONUSU

Üsküdar’da eski bir konakta yaşayan Saadet’in ani ölümü, birbirini hiç tanımayan üç ailenin yollarını kesiştirir. Mahallenin gözden düşen esnafı Emin, zenginliğini yeni bulan Harun ve zengin üvey oğlu Tekin, bu miras çatısı altında karşı karşıya gelir. Öte yandan, tefecilerden kaçan bıçkın delikanlı Murat ve yalnız hemşire Gönül’ün de yolu bu konakta kesişince, yıllardır sessiz kalan duvarlar yeni sırlarla yankılanır. Bir konağın gölgesinde, aile olmanın anlamı yeniden yazılacaktır.