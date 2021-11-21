Bella Hadid: Bu kadar acınası olduğum için özür dilerim

21 Kasım 2021 Pazar, 16:18

Model Bella Hadid'in daha önce çekilen bir videosu yeniden ortaya çıktı ve eleştirilerin de hedefi oldu. 25 yaşındaki Hadid, bu videoda 2015'ten bu yana geçirdiği değişimi, katıldığı etkinliklerde giydiği kıyafetleri bir kez daha hatırlatıp, o anlarda neler hissettiğini anlatıyor.

NTV'nin aktardığı habere göre, Bella Hadid, söz konusu videoda, büyüme çağlarında hiçbir zaman ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler ve ayakkabılar giymediğini ifade ediyor. Model, zengin bir ailede dünyaya gelmiş olmasına rağmen, ünlülerin çok tercih ettiği ünlü bir markanın ayakkabılarını giymek için liseden mezun olmayı beklediğini hatırlatıyor. Hadid, konuyla ilgili, "Annem buna asla izin vermezdi. Sanırım ilk Louboutin ayakkabılarımı liseden mezun olduğumda giydim" diyor.

"HAYATIMDA İLK DEFA ÇOK MUTLUYDUM"

Bella Hadid, bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali sırasında çekilen bir başka fotoğrafı anlatırken de sözü, taktığı Chopard imzalı küpelere getiriyor. Model, o an hakkında, "Çok iyi ve çok güzel hissettim. Bu beni duygusal yapıyor çünkü o fotoğrafta, bütün yetişkinlik hayatımda ilk defa çok mutluydum ve başlangıçta gördüğüm kızla karşılaştırdım. O kız çok mutsuzdu, 2021'de ise o kız çok tatmin olmuş ve çok mutlu" şeklinde konuşuyor.

Bella Hadid, dergi için çekilen videoda, "Bu ilerlemeyi seviyorum. Yıllardır içinde bulunduğum o zihinsel durumdan kurtulduğum için kendimi şanslı hissediyorum" diyor.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Bella Hadid'in, yetişme çağında mahrum kaldığı ancak ilerleyen yıllarda kavuştuğu pahalı kıyafetleri giydiği için kendini mutlu ve güzel hissettiğini söylediği bu video, Dennis Feitosa adlı Tiktok kullanıcısı tarafından tekrar gündeme getirildi.

Feitosa, Bella Hadid'in bu videosunu, "Vay canına! İşte bu çok hoştu" sözleriyle yayınladı. Ünlü model ise Dennis Feitosa'ya yanıt vermeyi ihmal etmedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Hadid, videoda söylediklerinin "kötü bir hikaye" olduğunu vurgulayıp, bu kadar acınası olduğu için özür diledi.

Bella Hadid, videonun, insanların kendisinin tasarım kıyafetler giyerek, büyüdüğünü düşünmesine bir yanıt olduğunu anlattı. Sahip olduğu hiçbir şeyi hafife almadığını belirten Hadid, "Bazen bunları hak etmediğimi de hissediyorum" dedi.

'ÜÇ YIL BOYUNCA AYNI AYAKKABIYI GİYDİM'

Model, kariyerinin ilk üç yılı boyunca kendisine hediye edilen bir çift ayakkabıyı giydiğini de sözlerine ekledi.

Bella Hadid, sözlerini ise, "Bu kadar acınası olduğum için özür dilerim. Katılıyorum, ben de kendi konuşmamı dinleyemezdim" ifadeleriyle sonlandırdı.



