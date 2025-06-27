Beren Saat neden dizilerde yer almadığını açıkladı: Aşk-ı Memnu'yu örnek göstererek ana akımdaki sansürü işaret etti!

Başarılı oyuncu Beren Saat, uzun süredir ana akım projelerde yer almamasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Yüzü olduğu markanın lansmanında konuşan Saat, en son bir dijital platforma dizi çekmişti. Saat uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu.

NEDEN DİZİLERDE YOK?

Ünlü oyuncu, neden televizyonda oynamadığı sorusuna ana akım medyada uygulanan sansüre tepki gösterdiğini belirterek yanıt verdi. Unutulmaz dizisi Aşk-ı Memnu'yu örnek gösterdi.

“Aşk-ı Memnu” gibi özgürce üretebildiği bir ortamın artık kalmadığını söyleyen Saat, sansür ve yaratıcı kısıtlamalar nedeniyle ana akıma mesafeli olduğunu belirtti.

Oyuncunun bu net tavrı, sektörde özgürlük tartışmalarını yeniden alevlendirdi.





ŞARTLAR İYİLEŞMEDEN DÖNMEYECEK

Günümüz koşullarında dizi setlerinin yoğunluğuna değinip değerlendirmede bulunan Beren Saat, artık kolay kolay televizyon projelerinde yer almayı düşünmediğini söyledi.

Saat; "Şu anki dizi saatleri, çalışma saatleri çok zor ve yoğun. Şartlar iyileşmeden kolay kolay bir proje çekebileceğimi televizyona düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Eşi Kenan Doğulu'nun sürekli kendisini motive ettiğini belirten Beren Saat; "Bana 'En güzel yıllarında ve yaşlarındasın' diyor. 'Çok dizi yapıp, çok üretmen gerekiyor' diyor. Kenan, o anları sonsuzlaşmak olarak görüyor. Beni hep motive etmeye çalışıyor. Ben de bazı şeylere çok önem gösteriyorum ve seyirciyi etkilememiz gerektiğini düşünüyorum. Benzerlerini de yapmak istemiyorum daha öncekilerin çünkü bu durumdan seyirci de mutlu olmaz" diye konuştu.

"BİHTER BENİM DE KALBİMDE"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisinin yıllar önce 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide canlandırdığı 'Bihter' karakterinin ölüm yıl dönümünün anılmasıyla ilgili konuşan Beren Saat; "Her sene bir sosyal medya etkileşimi oluyor. Herkesin olduğu gibi benim de kalbimde" ifadelerini kullandı.