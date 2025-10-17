Sanal medya fenomeni Ala Tokel'in eski sevgili olan Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Bertuğ Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bertuğ Yıldırım'ın sevgilisi kim?

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

12 Temmuz 2002 Kağıthane doğumlu Bertuğ Yıldırım 23 yaşındadır. Yıldırım genç yaşta hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da forma giymiştir. Aslen İstanbulludur.

BERTUĞ YILDIRIM HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2023 yılının Ağustos ayında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC (Rennes) kulübüne 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Bertuğ Yıldırım, kariyerini halen bu kulüpte sürdürmektedir. Rennes ile 5 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu, kulübün uzun vadeli planlarında yer alıyor.

Rennes öncesi kariyerinde sırasıyla şu takımlarda forma giydi:

Sarıyer (2018–2021): 32 maç, 6 gol

Hatay spor (2021–2023): 33 maç, 5 gol, 2 asist

Antalya spor (kiralık - 2023): 13 maç, 2 gol, 1 asist