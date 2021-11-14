Beyoğlu'nun tarihi Burç Lebon Pastanesi kepenk kapatıyor

14 Kasım 2021 Pazar, 12:01

Fotoğraf: Zomato

Bu yıl dükkanından çıkartılan meşhur Denizler Kitabevi'nin ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde semtin tarihine yakından tanıklık eden dükkanlardan biri olan Burç Lebon Pastanesi de kapanıyor.

Independent Türkçe'den Melike Çapan'ın haberine göre, 36 senedir İstanbul'a hizmet veren ve kentin pastane kültürünü temsil eden Burç Lebon Pastanesi, kiracısı olduğu Karagözyan Vakfı'nın kira kontratını yenilememesi nedeniyle 31 Aralık'ta son kez hizmet verdikten sonra kapanacak.

Pandemi süreci boyunca devlet desteğinden de faydalanamayan tarihi pastane, 31 Aralık'ta son kez hizmet verecek. O güne kadar üretim yapmaya ve müdavimleriyle bir araya gelmeye devam edecek olan patene 1 Ocak'ta kepenklerini açmayacak.

'TARİHİ TATLAR BİZİMLE YOK OLACAK'

Pastanede 32 yıldır çalışan Güney Kahraman, kira kontratının yenilenmemesi ve devletten destek alamamanın, süreci bir çıkmaza soktuğunu söyledi.

Kahraman "Pandemi zamanında devlet destek veriyoruz dedi ancak bundan her pastane yararlanamadı. İmalat yapanlar bu desteğin dışında tutuldu" dedi.

Kahraman, 32 yıldır hizmet verdiği pastanenin kapanmasının çok üzdüğünü söylerken, sadece kendilerinin değil, müşterilerinin de bu durumdan çok rahatsız olduğunu dile getirdi.

Pandemi nedeniyle hafta sonu yasaklarıyla beraber kapandıklarını hatırlatan Kahraman, o günden sonra pazarları kapattıklarını ifade etti.

Kahraman, müşterilerinin pazar günü dükkânı kapalı görmek istemezken şimdi tamamen kepenk indirmenin hem onları hem müşterileri yaraladığını söyledi:

"Almanların meşhur Noel keki Christstollen, Rusların Paskalya keki Kuliç, sakızlı paskalya çöreği bu tatlar bizimle birlikte tarihe karışacak ne yazık ki..."

2015 yılında Karagözyan Vakfı ile yaşadığı sorun nedeniyle Lebon Pastanesi hakkında tahliye kararı verilmişti.

1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni borçlar kanununun '10 yılı dolduran kiracı gerekçesiz olarak tahliye edilebilecek' maddesi nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki dükkânlar tahliye edilmişti.

Lebon Pastanesi son anda anlaşma sağlayarak ve yeniden kontrat yaparak kalabilmişti.