Beyşehir’de yetiştiriliyor: Üreticilerin yeni gözdesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde mantar üretiminin daha da geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen faaliyet ve çalışmalar devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 12:52
Beyşehir’de yetiştiriliyor: Üreticilerin yeni gözdesi
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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, bu kapsamda teknik personelle birlikte ilçede mantar üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Özver, üreticileri ziyaret ederek sahada yerinde kontroller gerçekleştirdi. Mantar yetiştiricilerine tarımsal desteklemeler konularında da bilgiler verilirken, mantar yetiştiriciliği ve pazarlama üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu. Özver, üreticilere üretim alanlarında herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde kurumdan teknik destek alabilecekleri hatırlatmasında da bulundu.


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