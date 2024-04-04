40 dönümlük alanda hasat başladı: Liseli öğrenciler yetiştirdi....

Yayınlanma: 04.04.2024 - 17:41

Güncelleme: 04.04.2024 - 17:41

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eğitim kurumunun 40 dönümlük üretim alanında tarım uygulaması yaptı.

Yetiştirdikleri mor lahana ve baklayı hasat eden öğrenciler, ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu.

Hasat ve ayçiçeği ekimine katılan Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal, okulda öğrencilerin aldıkları teorik ve pratik eğitimlerle donanımlı hale geldiğini söyledi.

Bu tarım yılında okulda mor lahana ve baklanın yanı sıra öğrencilerin marul, enginar, domates ve siyez buğdayı da yetiştirdiğini belirten İnal, "Bu yıl farklılık olsun diye öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin ortak kararıyla ayçiçeği ekimi yapmaya karar verdik. Amacımız, Çukurova'nın bu verimli topraklarını, yetiştirdiğimiz öğrencilerle daha da verimli hale getirmek." diye konuştu.

İnal, yetiştirilen ürünlerin okulun pansiyonunda yine öğrenciler tarafından tüketildiğini belirtti.

Okul Müdürü Zeynel Girente de öğrencilerin bahçe ve süs bitkileri alanındaki çalışmalarının yanı sıra tarım aletleri konusunda da eğitim aldıklarını söyledi.

Girente, mezun olan öğrencilerin istihdam konusunda sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.

10'uncu sınıf öğrencisi Sude Naz Karataş da ekimini gerçekleştirdikleri ayçiçeğinin hasat işlemlerini ağustos ayında yapacaklarını kaydetti.