Bilim insanları uyarıyor: Et yiyen bakteri vakaları artıyor

ABD’de “et yiyen bakteri” olarak bilinen Vibrio vulnificus vakaları hızla artıyor. Bilim insanlarına göre iklim değişikliği, sıcaklıkların ve deniz seviyelerinin yükselmesiyle bu ölümcül bakterinin yayılımını kolaylaştırıyor.

"VİBRİO VULNİFİCUS": ET YİYEN BAKTERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre Vibrio vulnificus, sıcak ve tuzlu-su tatlı-su karışımı kıyılarda (delta ve haliçlerde) doğal olarak bulunuyor. Bakteri, vücuda küçük kesiklerden girebiliyor veya çiğ deniz ürünleriyle sindirim sistemine geçebiliyor.

CDC verilerine göre 1988-2018 arasında doğu kıyısı’nda vaka sayıları %800 arttı.

Enfekte olanların %20’si hayatını kaybediyor, bazı vakalarda ölüm 24-48 saat içinde gerçekleşebiliyor.

Louisiana’da yalnızca Temmuz ayında 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 4 kişi öldü.

Mississippi Sağlık Yetkilisi Dr. Daniel Edney, bağışıklık sistemi zayıf bireylerin çok daha yüksek risk altında olduğunu belirterek, “Kıyı sularında yüzüyorsanız her zaman kontaminasyon ihtimalini göz önünde bulundurun” uyarısında bulundu.

ÇİĞ DENİZ ÜRÜNLERİ RİSKİ

Bakteri yalnızca deniz suyundan bulaşmıyor. Çiğ istiridye ve diğer kabuklu deniz ürünleri de risk oluşturuyor.

İstiridyeler, deniz suyunu filtreleyerek besleniyor ve bu sırada bakteriyi biriktiriyor.

Bir tek istiridye, milyonlarca Vibrio hücresi barındırabiliyor.

Restoran menülerinde küçük puntolarla yer alan “çiğ veya az pişmiş deniz ürünü tüketmek hastalık riski taşır” uyarıları bu nedenle zorunlu.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Prof. Jim Oliver, “Deniz suyu tatlı su ile karıştığında tuzluluk oranı düşüyor, bu da bakterinin çoğalması için ideal koşulları sağlıyor” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ

Bilim insanları, iklim değişikliğinin bakterinin yayılımında doğrudan rol oynadığını söylüyor:

Okyanusların ısınması bakterilerin kış aylarında hayatta kalma ihtimalini artırıyor.

Buzulların erimesi tuzluluk oranını düşürerek bakteri için uygun ortam yaratıyor.

Deniz seviyesinin yükselmesi, risk bölgelerini kuzeye doğru genişletiyor.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Prof. Rachel Noble, “Bu yalnızca Vibrio için değil, iklim değişikliğiyle birlikte daha birçok patojenin artacağına dair bir işaret” uyarısında bulundu.