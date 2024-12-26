Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan, sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:19

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:19

2022'de yaşamını yitiren oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan’ın kardeşi olan 59 yaşındaki iş insanı Rıza Kalkavan, sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti. .

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahte alkolden dolayı 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, sahte alkolün son kurbanı iş insanı Rıza Kalkavan oldu.

Kalkavan, Ortaköy’deki bir dükkandan temin ettiği 30 kilo sahte alkolü evinde tüketti. Dün gece fenalaşan Kalkavan, görme kaybı yaşamaya başlayınca bir arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Kalkavan, hayatını kaybetti.

Gazeteci Asena Özkan, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan’ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve biricik ablan Billur’un yanında huzur içinde uyu. Seni unutmamız mümkün değil.”