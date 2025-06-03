Köylüler buldu, ekipler kurtardı:3 kurt yavrusu koruma altına alındı

Solhan ilçesinin Yenibaşak köyü kırsalında bir yuvanın yakınında iki kurt yavrusu gören vatandaşlar, durumu Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları gözlemler neticesinde yavruların annesiz kaldığını tespit etti.

İLK MÜDAHALE YAPILDI, KARS’A GÖNDERİLDİLER

İki kurt yavrusunu yuvadan çıkaran ekipler, ilk kontrollerin ardından yavruları Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdi.

Bir gün sonra aynı bölgede bir kurt yavrusu daha gören köy sakinleri, durumu tekrar ekiplere iletti.





YARALI YAVRU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tek başına kalan kurt yavrusunu da alan ekipler, yaptıkları kontrolde yavrunun bir ayağının zedelendiğini gördü. Tedavisi müdürlükte süren yavruya gerekli aşılar yapıldı.

Ekipler, bir aylık olduğu tahmin edilen kurt yavrusunu biberonla süt vererek besliyor.

“SAĞLIKLI BİRER BİREY OLARAK DOĞAYA BIRAKACAĞIZ”

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Erkan Davran, yaban hayvanlarının sağlıklı şekilde bulundukları alanda yaşamlarını sağlayabilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirtti.

Yaptıkları incelemelerde anne kurdun izine rastlamadıklarını söyleyen Davran, bu nedenle yavruların tedavi ve bakım altına alındığını aktardı.





DOĞAL YAŞAMA DÖNÜŞ İÇİN HAZIRLIK SÜRÜYOR

Davran, şu bilgileri verdi:

“Kurt yavrularının yeniden doğal yaşam alanlarına salınması için önce bakım, barınma ve tedavi ihtiyaçları giderilecek. İki yavrunun Kars'a sevkleri sağlandı. Birinin şu an tedavisi devam ediyor. Kurt yavrusunun ayağında çıkık durumu var. Kars'taki kontrollerinin ardından onları sağlıklı bireyler olarak doğaya bırakacağız.”

BESLENMELERİNE ÖZEL DİKKAT EDİLİYOR

Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürebilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Davran, “Bu kurt yavrumuzun tükettiği ürünler özel olmak zorunda. Çeşitli komplikasyonlara maruz kalmamaları için hem tedavileri sürdürülüyor hem de beslenmeleri dikkatle sağlanıyor.” dedi.