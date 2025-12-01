Bir dizi daha reyting kurbanı oldu: Çarpıntı dizisi için final kararı!

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrollerini paylaştığı, dört sezondur Star TV ve OGM Pictures iş birliğiyle ekrana gelen Çarpıntı dizisi için final kararı alındı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 13. bölümüyle izleyicilerle vedalaşacağı bildirildi.

7 Eylül’de 3,88 reytingle beklentilerin üzerinde bir başlangıç yapan dizi, ikinci bölümünde 5,23 reytingle güçlü bir çıkış yakaladı. Ancak üçüncü bölümden itibaren düşüş trendine giren Çarpıntı, 13 bölüm sonunda ortalama 3,25 reytingde kaldı. Bu gelişmelerin ardından yapım için final kararı kaçınılmaz hale geldi.

Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda, Yalı Çapkını ile tanınan Burcu Alptekin oturuyor. Senaryosu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından kaleme alınan dizide, Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin başrolleri paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Cabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gökberk Polat, Sitare Akbaş ve İlker Aksum yer alıyor.