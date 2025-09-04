Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.09.2025 11:48:00
Boğaz ağrısı belirtileriyle ortaya çıkıyor, ağız kokusuna sebep oluyor: Bademcik taşının 5 belirtisi ve etkili tedavi yöntemleri

Bademcik taşları, ağız kokusu ve boğazda rahatsızlık hissi gibi belirtilerle kendini gösteren sık görülen bir durumdur. Peki, bademcik taşları neden oluşur, hangi belirtilerle fark edilir ve tedavisi mümkün müdür? İşte, ayrıntılar...

Bademcik taşları, tıp literatüründe “tonsillolith” olarak adlandırılan, bademciklerin içinde biriken küçük kalsiyumlu oluşumlardır. Genellikle boğazın arka kısmında, özellikle bademciklerin çukurlarında oluşur. Her ne kadar zararsız kabul edilse de, kötü koku, ağızda rahatsızlık ve boğazda tahriş gibi sorunlara yol açabilir. Bademcik taşlarını anlamak ve önlemek için nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini bilmek önemlidir. Peki, bademcik taşları neden oluşur, hangi belirtilerle fark edilir ve tedavisi mümkün müdür? İşte, ayrıntılar...

BADEMCİK TAŞI NEDİR?

Bademcik taşları, bademciklerde biriken kalsiyum, bakteri, mukus ve ölü hücrelerin sertleşmesiyle oluşan küçük taşcıklardır. Boyutları birkaç milimetreden 2 cm’ye kadar değişebilir. Bazı kişilerde çok küçük olduklarından fark edilmezken, bazı kişilerde belirgin şikâyetlere neden olabilir.

BADEMCİK TAŞLARI NEDEN OLUR?

Bakteri ve mukus birikimi:

Bademciklerin çukurlu yapısı, yiyecek artıklarının ve bakterilerin burada birikmesine yol açar.

Kronik bademcik iltihabı:

Tekrarlayan tonsillit ve bademcik enfeksiyonları taş oluşumunu tetikler.

Ağız hijyeninin yetersizliği:

Diş ve ağız bakımının düzenli yapılmaması, taş oluşum riskini artırır.

Kuru ağız:

Tükürük üretiminin azalması bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırır.

BADEMCİK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Ağız kokusu (halitozis)
  • Boğazda rahatsızlık veya yabancı cisim hissi
  • Bademciklerde beyaz veya sarı renkli küçük lekeler
  • Yutkunma güçlüğü
  • Nadiren kulak ağrısı

BADEMCİK TAŞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

a) Evde uygulamalar:

Ilık tuzlu suyla gargara yapmak

Pamuklu çubuk veya su püskürtme ile taşları nazikçe çıkarmak

Düzenli ağız ve diş hijyeni

b) Tıbbi müdahaleler:

Lazerle veya cerrahi yöntemlerle bademcik taşlarının temizlenmesi

Tekrarlayan veya büyük taşlar için bademcik alınması (tonsillektomi)

c) Önleyici öneriler:

Düzenli gargara ve diş temizliği

Bol su içmek, ağız kuruluğunu önlemek

Şekerli yiyecekleri sınırlamak

