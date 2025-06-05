Bomba transfer… Özgü Namal artık o dizide!

Ay Yapım’ın yeni sezondaki iddialı projelerinin başında ‘Kıskanmak’ dizisi geliyor.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Nadim Güç’ün yöneteceği dizinin başrol karakterinden “Seniha” için iddialı bir isimle prensipte el sıkışıldı.

Buna göre, ‘Kızıl Goncalar’ dizisinin final kararı açıklanır açıklanmaz teklif üstüne teklif aldığı iddia edilen Özgü Namal, kulislerden sızan bilgilere göre ‘Kıskanmak’ta karar kıldı.

Nahid Sırrı Örik‘in aynı adlı eserinden Yılmaz Şahin tarafından uyarlanan “Kıskanmak” dizisinde Nüzhet rolüne Selahattin Paşalı’nın hayat verecek. Daha önce Zeki Demirkubuz’un da sinemaya uyarlandığı Kıskanmak romanında istediği hayatı yaşamamış olan bir kızın ağabeyinden intikamı ele alınır.