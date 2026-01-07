Brigitte Bardot Vakfı’ndan dolandırıcılara karşı hukuki hamle

Brigitte Bardot Vakfı, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Brigitte Bardot’nun adı ve görselleri kullanılarak haksız kazanç elde edilmeye çalışıldığı gerekçesiyle yasal süreç başlatıldığını duyurdu.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, internet ve sosyal medya platformlarında Bardot’nun yapay zekâ ile üretilmiş sahte fotoğraflarının, montajlı görsellerinin ve gerçek dışı senaryolar içeren içeriklerin hızla yayıldığına dikkat çekildi. Söz konusu materyallerin, “gelirin tamamı vakfa bağışlanacak” iddiasıyla satışa sunulduğu ancak bu beyanların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Vakıf onayımız bulunmayan bu kaba montajlar ve yasa dışı satış teklifleri, halkı aldatmaya yönelik sefil bir istismar çabasıdır” ifadelerine yer verildi. Brigitte Bardot Vakfı, kamuoyunu merhum sanatçının anısına saygı göstermeye ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.