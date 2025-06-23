Bruce Willis’in kızı Tallulah, demansla mücadele eden babasının son halini paylaştı

Hollywood’un efsanevi isimlerinden Bruce Willis, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Ünlü aktöre önce afazi, ardından frontotemporal demans teşhisi konmuştu.

Hastalıkları nedeniyle oyunculuk kariyerini noktalayan Willis, ailesiyle vakit geçirerek sakin bir hayat sürüyor.

KIZI VE NİŞANLISI ZİYARETE GİTTİ

Bruce Willis’in 31 yaşındaki kızı Tallulah Willis, babasıyla geçirdiği anlara dair yeni bir paylaşımda bulundu. Babasını ve babaannesini ziyaret eden Tallulah’a, nişanlısı Justin Acee de eşlik etti. Çiftin Willis ile birlikte verdiği pozlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.





TALLULAH EVLENİYOR

Tallulah Willis, müzisyen sevgilisi Justin Acee ile geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanmıştı. Willis, evlilik teklifini aldığı anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bruce Willis ile Demi Moore’un en küçük kızı olan Tallulah, sık sık ailesiyle olan bağını vurgulayan paylaşımlarıyla biliniyor.





KALABALIK AİLE

Bruce Willis’in, 1987 ile 2000 yılları arasında evli kaldığı aktris Demi Moore’dan üç kızı bulunuyor: Rumer, Scout ve Tallulah. Ünlü aktör, 2009 yılında model Emma Heming ile evlenmiş ve bu evlilikten de iki kızı (Mabel ve Evelyn) dünyaya gelmişti. Willis, toplamda beş kız çocuğunun babası.





