BTCTurk hacklendi mi? Yerli kripto para borsası çöktü mü?

14.08.2025 16:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk’te şüpheli varlık çıkışları yaşandığı belirlendi. Peki, BTCTurk hacklendi mi? Türk kripto para borsası çöktü mü?

Türkiye’nin en büyük kripto para platformlarından BtcTurk’ün sıcak cüzdanlarından yaklaşık 48 milyon dolar değerinde dijital varlığın alışılmadık şekilde transfer edildiği belirlendi. Peki, BTCTurk hacklendi mi? Yerli kripto para borsası çöktü mü? İşte, ayrıntılar...

BTCTURK HACKLENDİ Mİ?


BtcTurk, son saatlerde dikkat çeken şüpheli transferlerle gündeme geldi. Kripto para güvenlik ve analiz platformlarından gelen bilgilere göre, borsadan yaklaşık 48 milyon dolar değerinde dijital varlık, ağırlıklı olarak iki farklı cüzdana aktarıldı. Transfer edilen varlıklar arasında ETH, AVAX, ARB, BASE, OP, MANTLE ve MATIC gibi popüler kripto paralar yer aldı.
BtcTurk, saldırı iddialarına ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapmadı. BtcTurk tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada, “Değerli kullanıcımız, sıcak cüzdanlardaki teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakılmıştır. İşlemler yeniden açıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Alım satım işlemleri ile Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleri kesintisiz devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

