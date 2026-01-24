Bu eskimo evi Alaska’da değil Yozgat’ta

Yozgat’ta yaşanan yoğun ve etkili kar yağışı sonrası kent sakinleri karın tadını gerek kardan adam yaparak gerekse kartopu oynayarak çıkardı. Ersoy ailesi ise karla farklı bir şey tasarlamak istedi iglo yaptı. Baba Sinan Ersoy, oğulları Nuri ve Yunus ile birlikte önce kocaman bir kartopu oluşturdu. Daha sonra kartopunun içini yavaş yavaş şekillendirerek eskimo evine dönüştürdü. İglo da denilen eskimo evini mahalledeki çocuklar da oyun alanı olarak kullanıyor, oradan geçenler fotoğraf çektirip öyle gidiyor.

"KAR ÇOKKEN BÖYLE BİR ŞEY YAPALIM DEDİK"

Sinan Ersoy herkes kardan adam yaptığı için farklı bir şey yapmak istediğini söyledi. Ersoy, "Yaparken 1 gün sabahtan akşama kadar uğraştık. 15-20 gündür karın ilk yağdığı günden itibaren duruyor. Dün yeniden sıva yapar gibi sağlamlaştırdık. İç kısmı buz oldu, üstünü yeniden karla kapladık. Sıcaklar artana kadar kimse yıkmazsa yıkılmaz. Yavaş yavaş temelden başlayarak birleştirerek yukarı doğru kubbe şeklinde çıkardık. Ufak tefek el becerim vardır. Aklıma böyle bir şey yapmak geldi. Kar çokken yapalım dedik, başardık sonunda. Binalarda oynamayan çocuk kalmadı. Arabayla geçenler durup fotoğraf çekip öyle gidiyor" dedi.





Nuri Ersoy babası ve kardeşiyle eskimo evini yaptıklarını söyledi ve "Bazen içinde oynuyoruz, sağlamlaştırıyoruz. Delik açıyoruz, yeniden sağlamlaştırıyoruz. Kardan adam yapmak yerine bunu yapmak daha güzel" ifadelerini kullandı.

Yunus Ersoy ise "Kartopunu yuvarlaya yuvarlaya yaptık. İçine giriyorum. İçi güzel, sıcak. Kamp lambası getirdik. Işık olmadığı için içine koyduk. Başka çocuklara ‘Sizinle böyle bir ev yapalım mı?’ derim" şeklinde konuştu.