Bu ilaçları asla kahve ile birlikte tüketmemelisiniz!

Yayınlanma: 13.05.2024 - 14:22

Güncelleme: 13.05.2024 - 14:22

Kahve, midenizi uyararak yiyeceklerin sindirim süresini etkileyebilir ve bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Sabah içilen kahve, alınan ilaçların kan dolaşımına ne kadar hızlı emildiğini değiştirebilir. 2020'de yapılan bir araştırmada, kahvenin birçok ilacın emilimini, dağılımını, metabolizmasını ve atılımını önemli ölçüde etkileyebileceği belirtildi. Ancak bu etkileşim tüm ilaçlar için geçerli değildir. Peki, kahve ile birlikte tüketiminin önerilmediği ilaçlar nelerdir? İşte kahve ile birlikte asla tüketmemeniz gereken 10 ilaç...

KAHVE İLE BİRLİKTE ASLA TÜKETMEMENİZ GEREKEN 10 İLAÇ

1. Astım ilaçları:

Astım, akciğerleri etkileyen ve solunum yollarını iltihaplayan kronik bir hastalıktır. Bu durum nefes almada zorluk, öksürük, hırıltılı solunum ve göğüs sıkışması gibi belirtilerle kendini gösterir. Astım, milyonlarca insanı etkileyen ve tedavi gerektiren bir durumdur. Astım ilaçları genellikle bronkodilatörler olarak bilinen ilaçları içerir. Bu ilaçlar solunum yollarını rahatlatarak nefes almayı kolaylaştırır, ancak bazı yan etkilere neden olabilirler. Bu yan etkiler arasında baş ağrısı, huzursuzluk, mide ağrısı ve sinirlilik yer alabilir. Kahve veya yüksek kafein içeren diğer içeceklerin tüketimi bu yan etkilerin riskini artırabilir. Ayrıca kahve, astım ilaçlarının vücut tarafından ne kadar emildiğini ve etkinliğini azaltabilir.

2. Melatonin:

Melatonin, vücudun doğal olarak ürettiği ve gece uykusuzluk hissetmenize yardımcı olan bir hormondur. Bu hormon, güneşin batmasıyla tetiklenir ve beyninize uyumanız gerektiği sinyalini gönderir. Melatonin ayrıca reçetesiz olarak uyku takviyesi olarak kullanılır. Kahve ise bir uyarıcıdır ve kendinizi daha uyanık hissetmenizi sağlar. Kahvedeki kafein, melatonin hormonunun etkilerini tersine çevirir ve uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Kahve içmek, vücudunuzdaki melatonin üretimini azaltabilir ve hormonun etkilerini azaltabilir. Eğer melatonin takviyesi alırken kahve içerseniz, bu etkiler birbirini iptal edebilir.

3. Alzheimer ilaçları:

Alzheimer hastalığı, bilişsel işlev kaybına yol açan, düşünme, hatırlama veya günlük işleri yapma yeteneğini etkileyen bir beyin hastalığıdır. Milyonlarca insan Alzheimer hastalığı ile yaşamakta ve bu hastalık için ilaç kullanmaktadır. Alzheimer ilaçları, beynin içindeki nörotransmitter asetilkolini koruyarak çalışır. Ancak yüksek miktarda kafein tüketimi, kahvedeki kafein kan-beyin bariyerini sıkılaştırarak ilacın beyninize ne kadar ulaştığını azaltabilir. Bu da Alzheimer ilaçlarının koruyucu etkisini azaltabilir veya bozabilir.

4. Diyabet ilaçları:

Kahvenize şeker veya süt eklemek, kan şekerinin yükselmesine neden olabilir ve diyabet ilaçlarınızın etkisini değiştirebilir. Ayrıca, kafeinin diyabetli kişilerde semptomları kötüleştirebileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Amerikan Diyabet Derneği tarafından yayınlanan bir çalışma, kafein içeren içeceklerin insülin ve kan şekeri seviyelerini yükseltebileceğini göstermektedir. Bu çalışma küçük ölçekli olmakla birlikte, daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Araştırmacılar, çok miktarda kafein tüketiminin kan şekerini kontrol etmeyi zorlaştırabileceği ve diyabet komplikasyonlarının riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulunmuşlardır.

5. Antipsikotik ilaçlar:

Antipsikotik ilaçlar, şizofreni, mani, majör depresif bozukluk ve diğer ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlar için faydalıdır. Bu ilaçlar belirli nörotransmitterleri inhibe ederek veya beyindeki reseptörleri bloke ederek çalışır. Sabah kahve içmeden önce bu ilaçları almak önemlidir çünkü kahve, ilaçların normalde emilimini etkileyebilir. Araştırmalar, birçok antipsikotik ilacın kahve varlığında vücut tarafından farklı şekilde metabolize edildiğini veya parçalandığını göstermektedir. Bu durum ilacın etkisini azaltabilir veya değiştirebilir. Bu nedenle, ilacınızın tam etkisini elde etmek için kahve yerine su veya başka bir içecek tercih etmek önemlidir.

6. Osteoporoz ilaçları:

Osteoporoz, kemiklerinizi ince ve kırılgan hale getirerek kemik kırılması riskinizi artırır. Bu hastalık milyonlarca insanı etkiler ve kadınlarda, özellikle de menopoza girmiş kadınlarda daha yaygındır. Osteoporoz ilaçları, osteoporozu önlemek veya tedavi etmek için kullanılır ancak bu ilaçlar kahve ile aynı anda alınmamalıdır çünkü kahve ilacın etkisini azaltabilir. Osteoporoz ilaçlarını alırken, ilacın etkisini en üst düzeye çıkarmak için bir şey yemeden veya içmeden önce almanız önemlidir. İlacı sadece sade su ile almak önerilir. Bu şekilde, vücudunuz ilacın tam miktarını absorbe edebilir ve en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Kahve ile osteoporoz ilaçlarını aynı anda kullanmak, ilaçların etkinliğini yarıdan fazla azaltabilir. Bu nedenle, osteoporoz ilaçları alırken kahve tüketiminden kaçınmak önemlidir.

7. Tiroid ilaçları:

Hipotiroidizminiz varsa, tiroid beziniz yeterli tiroid hormonu üretemiyor demektir. Bu durum kilo alımına, cilt kuruluğuna, eklem ağrılarına, saç dökülmesine ve düzensiz adet dönemlerine neden olabilir. Çoğu durumda, tiroid hormonlarını dengelemek için tiroid ilaçları reçete edilir. Ancak, tiroid ilacınızı alırken aynı anda kahve içmek, ilacınızın vücudunuz tarafından ne kadar emildiğini azaltabilir. Yapılan araştırmalar, kahvenin tiroid ilacının emilimini yarıdan fazla azaltabileceğini göstermektedir. Bu da ilacın etkisinin azalmasına ve tedavinin başarısız olmasına neden olabilir. Bu nedenle, tiroid ilacınızı alırken kahve içmekten kaçınmanız önemlidir.

8. Kan basıncı ilacı:

Pek çok kişi hipertansiyon (yüksek kan basıncı) ile yaşamaktadır ve bu durum birçok kişi için iyi kontrol edilememektedir. Hipertansiyon, kalp hastalığı ve felç riskinizi artırabilir ve nadiren belirti gösterdiği için sessiz bir hastalıktır. Bazı tansiyon ilaçları, kalp atış hızınızı yavaşlatarak iş görmektedir. Bu, kalbinizin vücudunuzun tüm hücrelerine kan pompalamak için daha az zorlanmasını sağlar. Ancak, bazı tansiyon ilaçlarıyla kahve içmek ilacın vücudunuz tarafından daha az emilmesine neden olabilir. Bu durumda ilaçtan tam olarak faydalanamazsınız ve hipertansiyonun kontrol altına alınması daha zor hale gelebilir. Bu nedenle, tansiyon ilacınızı alırken kahve içmekten kaçınmanız önemlidir.

9. Soğuk algınlığı ya da alerji ilaçları:

Soğuk algınlığı veya alerji ilaçları, milyonlarca insan tarafından kullanılan ve genellikle merkezi sinir sistemini uyarıcı içeren ilaçlardır. Kahve de bir uyarıcı olduğundan, alerji ilacınızı kahve ile birlikte almak huzursuzluk ve uyuyamama gibi semptomları artırabilir. Bazı alerji ilaçları, merkezi sinir sisteminizi aşırı uyararak huzursuzluk belirtilerini artırabilir. Bu nedenle, alerji ilacınızı ve kahve tüketimini bir araya getirmeden önce sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir.

10. Antidepresanlar:

Günümüzde her 10 genç ve yetişkinden biri, depresyon gibi ruh hali bozukluklarını tedavi etmek için antidepresan ilaçlar kullanıyor. Bu ilaçlar, kendinizi nasıl hissettiğinizi ve günlük işlevlerinizi nasıl yerine getirdiğinizi olumlu yönde etkileyebilir. Ancak kahve gibi uyarıcılar, vücudunuzun antidepresan ilaçları nasıl kullandığını etkileyebilir. Bazı antidepresan ilaçlar, aynı anda kahve içerseniz veya özellikle yüksek miktarda kahve tüketirseniz farklı şekilde metabolize olabilir. Kahve, ilacın vücudunuz tarafından emilimini azaltabilir ve etkisini zayıflatabilir. Ayrıca, kahve tüketimi uykusuzluk ve kalp çarpıntısı gibi semptomlara da neden olabilir. Bu nedenle, antidepresan ilaçlarınızı düzenli olarak alırken kahve tüketimine dikkat etmek önemlidir.