Bugün 19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs eczanelerin çalışma saati

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Resmi tatil mevzuatı uyarınca, 19 Mayıs 2026 Salı günü ülke genelindeki standart mesai düzeninde çalışan eczaneler kapalı olacaktır.

Yurttaşların mağduriyet yaşamaması adına yarın eczaneler yarım gün hizmet vermeyecek, tam gün boyunca kapalı kalacaktır. İlaç ve medikal ürün ihtiyacı olan vatandaşların 20 Mayıs Çarşamba günü sabah mesai başlangıcına kadar bölge bölge belirlenen nöbetçi eczaneleri tercih etmesi gerekmektedir.