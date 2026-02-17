Her yıl 17 Şubat’ta kutlanan Dünya Kediler Günü, insanlık tarihinin en eski yol arkadaşlarından biri olan kedilere dikkat çekmek için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, Bugün ne günü? 17 Şubat ne günü? Dünya Kediler Günü nedir? Dünya Kediler Günü ne zaman ortaya çıktı?

DÜNYA KEDİ GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

17 Şubat'ta kutlanan Dünya Kediler Günü, ilk olarak 1990 yılında İtalya'da benimsendi. İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelik bir anket yaptı. Kazanan Oriella Del Col'un 17 Şubat teklifi oldu ve bugün "Dünya Kediler Günü" olarak belirlendi.

Daha sonra birçok ülke tarafından kabul edilen 17 Şubat tarihinin seçilmesinde ilginç gerekçeler etkili oldu:

Öncelikle Şubat Ayı, astrolojide Kova burcunun ayı. Bu burcun kuralları sevmeyen, "özgür ve bağımsız ruhlu" olduğunun düşünülmesi, kedilerle benzerlik kurulmasına yol açtı.

Diğer yandan İtalya'da 17 sayısı, başka ülkelerdeki 13 sayısına benzer şekilde, "uğursuz" sayı olarak görülüyor ve 17'nin belirsizliklerin taşıyıcısı olduğu düşünülüyor. 17 Şubat'ın kedilere yakıştırılmasında, kedilerin öngörülemez davranışları da etkili olmuş olabilir.

KEDİLER GÜNÜ TEK TARİHTE KUTLANMIYOR

Aslında dünyanın çeşitli ülkelerinde, "Kediler Günü" olarak farklı tarihler benimseniyor. "Uluslararası Kediler Günü" bazı ülkelerde 8 Ağustos'ta kutlanıyor. ABD'de Kediler Günü 29 Ekim'de, Rusya'da 1 Mart'ta çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Avrupa'daki birçok ülke ise 17 Şubat'ı Kediler Günü olarak kabul ediyor.