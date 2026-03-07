Şarkıcı Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte meslektaşı Demet Akalın hakkında, "Onu ne sanat olarak ne emek olarak ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum" dedi. Peki, Burcu Güneş kimdir? Burcu Güneş kaç yaşında, nereli? Burcu Güneş'in şarkıları ve hayatı...

BURCU GÜNEŞ KİMDİR?

Burcu Güneş, 12 Ağustos 1975 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluğu İzmir - Şirinyer'de geçmiştir.

BURCU GÜNEŞ'İN HAYATI VE KARİYERİ

Güneş, kariyerine çocuk yaşta başlayan Güneş, 12 yaşında ilk bestesini yaptı ve babasıyla birlikte çeşitli trio ve orkestralarda sahne deneyimi kazandı. Profesyonel müzik hayatına İzmir'de ünlü piyanist Burçin Büke ile stüdyoya girerek adım attı. 1998 yılında ilk albümü Aşk Yarası ile müzik piyasasına giriş yaptı.

BURCU GÜNEŞ'İN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Albüm çalışmaları: Tılsım (2001), Ay Şahit (2004), Ben Ateş Ben Su (2006), Sihirbaz (2009), Gül Kokusu (2013), Anadolu'nun Güneşi (2018).

Düetler: 1999'da Rafet El Roman ile Son Mektup, 2010'da Selami Şahin ile Ben Bir Tek Kadın (Adam) Sevdim.