Burcu Kirman kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Kirman dizileri...

Oyuncu Bülent Şakrak yeni aşka yelken açtı. Instagram hesabından paylaşım yapan Bülent Şakrak yeni sevgilisi oyuncu Burcu Kirman ile ilk fotoğrafını paylaştı. Peki, Burcu Kirman kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Kirman dizileri...

Burcu Kirman kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Kirman dizileri...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:39

Bülent Şakrak yeni aşka yelken açtı. Instagram hesabından paylaşım yapan 47 yaşındaki oyuncu yeni aşkını ilan etti. 2025 paylaşımı yapan Bülent Şakrak, "2025’e biz girdik Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın." dedi. Peki, Burcu Kirman kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Kirman dizileri...

BURCU KİRMAN KİMDİR?

Burcu Kirman, 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Kirman kariyerine tiyatro ile başladı. İlk kez 2020 yılında “Bay Yanlış” dizisinde Esra karakterine hayat verdi. Kirman, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde Elisa karakterini canlandırdı.


Etiketler: #Burcu Kirman #kimdir?

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