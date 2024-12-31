Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:33

Güncelleme: 31.12.2024 - 11:37

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Aydın’ı 6 dönem temsil eden, İçişleri, Milli Eğitim, Enerji, Ulaştırma, Gümrük, Turizm Bakanı ve 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde de Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Nahit Menteşe 92 yaşında hayata kaybetti. Peki, Nahit Menteşe kimdir? Eski Bakan Nahit Menteşe kaç yaşında, nereli? Eski Bakan Nahit Menteşe neden öldü?

NAHİT MENTEŞE KİMDİR?

1932 yılında Milas'ta doğan Nahit Menteşe, ilk ve orta öğrenimini Milas'ta, lise eğitimini ise Aydın Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, öğrencilik yıllarında çeşitli derneklerde yöneticilik yaptı ve Aydın Yüksek Talebe Derneği'nin başkanlığını üstlendi.

NAHİT MENTEŞE'NİN SİYASİ KARİYERİ

Meslek hayatına Aydın’da avukat olarak başlayan Menteşe, siyaset ve sosyal çalışmalarla da ilgilendi. İl Genel Meclisi üyeliği, İl Daimi Encümen üyeliği gibi yerel görevlerde bulundu. Aynı zamanda Kızılay, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Aydın Spor Kulübü gibi sosyal kuruluşlarda önemli görevler üstlendi.

1965 yılında Aydın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Nahit Menteşe, 1969, 1973, 1977, 1991 ve 1995 yıllarında yapılan seçimlerde de milletvekili seçildi. Görev yaptığı süre boyunca, Gümrük ve Tekel Bakanı (1968), Ulaştırma Bakanı (1969-1970, 1975-1977), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (1971), Turizm ve Tanıtma Bakanı (1977), Milli Eğitim Bakanı (1977-1978, 1993), İçişleri Bakanı (1993-1996) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (1996) olarak görev yaptı.

NAHİT MENTEŞE NEDEN ÖLDÜ?

Nahit Menteşe, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat eden Menteşe için TBBM'de resmi cenaze töreni düzenlenecek. Menteşe'nin naaşı törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.