Büyük memeli olmak sağlığı nasıl etkileyebilir?

"Eskiden büyük memelerim olduğu belli olmasın diye omuzlarım önde kambur bir şekilde yürürdüm. Bunu çok iyi hatırlıyorum çünkü çok ama çok utanmış hissediyordum."

Arjantinde bir akademisyen olan Raquel 2010 yılında meme küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

Şimdi 52 yaşında olan Raquel, bu ameliyatın ona daha önce hiç hissetmediği bir "özgürlük hissi" verdiğini söylüyor.

Büyük memelere sahip olmak dünyanın pek çok yerinde çekici bir özellik olarak görülse de gerçek, bu durumun kadınların sağlığı ve hayat kalitesi için önemli problemler yaratan bir etmen olabildiğini gösteriyor.

Kronik bel ve sırt ağrısından baş ağrısına, duruş bozukluklarından uyku sorunlarına ve akıl sağlığı problemlerine kadar büyük memeler pek çok sağlık sorununa sebep olmakla ilişkilendiriliyor.

Uluslararası Estetik Cerahi Derneği'nin (Inetrnational Society of Aestetic Plastic Surgery) yayınladığı son rakamlara göre 2024 yılında dünya genelinde 652,676 meme küçültme ameliyatı yapıldı.

Brezilya 115,647 ameliyatla ilk sırada yer alırken, Brezilya'yı 67 bin operasyon ile ABD, 38 bin ile Fransa, 32 bin ile Almanya, 25 bin ile Türkiye ve 22 bin operasyon ile Hindistan izledi.



Raquel ergenlik yıllarından beri büyük memeleri sebebiyle sırt ağrısı çektiğini anlatıyor.

Ancak Arjantin'de büyük memelere sahip olmanın çoğu zaman iyi bir özellik gibi algılandığını anlatan Raquel "çoğu kadın bana ne kadar şanslı olduğumu söylüyordu" diyor.

"Şanslı değildim. Çok zorluk yaşadım. İlk gençlik yaşlarımda sıkıntı çektim daha sonra bir kadın ve anne olarak zorluk çektim" dedi.

Hatta yıllarca vücudunu saklamak için kambur yürümekten kaynaklanan sırt ağrılarının hala devam ettiğini de ekliyor sözlerine.

Aktif bir kişi olan Raquel yoga, Pilates yapmayı, spor salonuna gitmeyi sevdiğini belirtiyor. Ancak büyük memelere sahip olmanın getirdiği zorluklar onu spor yapmaktan da alıkoymuş.

İngiltere Estetik Plastik Cerrahları Derneği (British Association of Aesthetic Plastic Surgeons) başkanı Dr. Nora Nugent, meme küçültme ameliyatı olmak isteyen kişilerin şikayetleri arasında ilk sırada hareket alanını kısıtlanması ve spor yapmakta zorluk çekme olduğunu söylüyor.

"Fonksiyonel bir bakış açısıyla yaklaşacak olursak, büyük memeler ağırdır, sizi öne doğru çeker ve sırt ve boyuna yük oluşturur" diyor.

"Ayrıca spor yapmayı da rahatsızlık verici bir hale getirir. Özellikle ölçüleri tam olan, destekleyici bir sütyen bulmak bayağı zordur" diye ekliyor.

Raquel bazen memelerini destekleyebilmek için iki veya üç sütyeni üst üste giydiğini anlatıyor. Ayrıca ölçülerine uyan bir sütyen mali olarak da ek bir yük getiriyor.

"Arjantinde büyük memeler için yapılan sütyenler oldukça pahalı oluyor" diyor.

'ÖZGÜR HİSSETTİM'

Dr. Nugent, İngiltere'de hastalarının çoğunun her bir göğsünden 500 gr ile 800 gr arasında doku çıkardığını söylüyor.

Daha büyük miktarlara rastladığını da anlatıyor.

Dr. Nugent, "Bu tüm bedenin ağırlığıyla karşılaştığında büyük bir miktara denk düşmese de küçük bir alan için büyük bir miktardır" diyor.

Raquel'in ameliyatında doktorlar memelerinden toplamda 2,5 kilo çıkardı.

"Ameliyattan sonra yerden bir şey almak için eğildiğimde ne hissettiğimi hatırlıyorum. Sanki başka bir beden gibiydi. Çok, ama çok özgür hissetmiştim" diye anlatıyor Raquel.

İYİ BİR SÜTYENİN GÜCÜ

Profesör Johanna Wakefield-Scurr kronik meme ağrısı sebebiyle doktoruna gittiğinde doktoru ona ölçülerine iyi gelen bir sütyen alması tavsiyesini vermişti.

Biomekanik uzmanı olan Wakefield-Scurr, bir sütyeni iyi yapan özellikleri araştırmaya karar verdi.

"Bir sütyene neden ihtiyacımız olduğu hakkında çok az şey bildiğimizi farkettim. Sütyenlerin faydası nedir, bir sütyen nasıl olmalıdır" diyor Profesör.

"Bunun yerine sütyenler fonksiyonel, bir amaca hizmet eden, sağlık faydaları olan bir kıyafetten daha çok bir aksesuar gibi algılanıyor" diyor ve ekliyor:

"Bu beni bayağı hayal kırıklığına uğratmıştı."

Bu durum onu Portsmouth Üniversitesinde meme sağlığı konusunda bir araştırma grubu kurmaya itmiş.

Takımı, ölçüleri tam oturmayan sütyen giymenin dört olumsuz sonucunu tespit etmiş: ağrı, deri ve dokunun gerilmesi ve zarar görmesi, nefes alma şeklinde ve kalp atış sıklıklarında değişiklikler ve fiziksel aktivitede engel oluşturması.

"Eğer büyük memeleriniz varsa, ve yukarı aşağı zıplıyorsa, bu gerçekten nefes alışınızı ve nasıl nefes aldığınızı etkiliyor. Aynı zamanda yere ne kadar kuvvet uyguladığınızı da değiştiriyor. Bu bir şekilde tüm vücut fonksiyonuzu etkiliyor" diyor.

Yıllar süren araştırma ve deneylerin sonucunda araştırma ekibi egzersizler sırasında memelerin sekiz farklı örüntüde hareket ettiğini bulmuş.

Meme ağrısını azaltmak için en kilit noktanın ise hareketi yavaşlatmak olduğunu tespit etmişler.

Ekip şimdi İngiltere'nin kadın futbol takımı ve dünya çapındaki golfçüler gibi elit atletlerle çalışıyor, onlar için en iyi sütyeni tasarlamaya çalışıyorlar.

"FA, World Rugby gibi organizasyonların kadın atletler için kurulan sağlık inisiyatiflerini desteklediğini görüyoruz. Bu beş yıl önce pek mümkün değildi" diyor Wakefield-Scurr.

"Bu görece olarak yeni ama bu değişimi görmemiz bile harika."

'DAHA İYİ YAŞAMAK İSTİYORLAR'

Toplumun büyük memelerin getirdiği yükü algılama şekli, Raquel'in yüzleşmesi gereken bir konu oldu.

Meme küçültme ameliyatı olduğu için yakınları tarafından yargılanmış hissettiğini anlatıyor.

Raquel çoğu zaman neden bu ameliyatı olduğu noktasında genel bir yanlış anlaşılma olduğuna işaret ediyor.

"Sanırım pek çok insan bunun bir sağlık meselesi olmaktan çok estetik bir tercih olduğunu düşündü" diyor.

"Bir kadının bana 'şimdi gidip göbeğini aldırmak zorundasın' dediğini hatırlıyorum" diye ekliyor.

Bu tür tepkilere rağmen Raquel hiç pişman olmadığını söylüyor.

"Çok mutluyum. Şimdi menapoza girdim ve eğer büyük memelerim olsaydı nasıl yaşardım düşünemiyorum. Kendimi o bedenle başa çıkmaya çalışırken tahayyül edemiyorum" diyor.

Nugent meme küçültme ameliyatlarının sayısının artmasın öz-bakıma ilginin de bir göstergesi olduğu görüşünde.

"Sadece kadınlarda değil tüm hastalarda daha iyi yaşama isteğinde bir artış var" diyor ve ekliyor:

"Bu ille de bir mükemmellik arayışı olmak zorunda değil. Bu sağlık ve iyilik için bir arayış."