Çağla Şıkel koronavirüse yakalandı
Ünlü manken Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Şıkel, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı. 43 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Şıkel, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz. Ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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