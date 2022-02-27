Usta sanatçı İlhan İrem'den kötü haber: 'Durumu ağırlaştı'
Usta sanatçı İlhan İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyor. Sanatçının durumunun ağırlaştığı öğrenildi.
Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı öğrenildi.
66 yaşındaki İlhan İrem'in sağlık durumunun iyiye gitmediği iddia edildi.
Akşam gazetesinin haberine göre İlhan İrem’in yakınları sevenlerinden dua istedi.
2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem, iki gün diyaliz makinasına bağlanmıştı.
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