Çamaşırlarınızın daha temiz çıkmasını sağlıyor! 1 kaşık yıkama bölümüne ekleyin
Çamaşır makinenizde yıkadığınız beyaz kıyafetlerin kar beyaz çıkması için bu temizlik tüyosunu denemeniz gerekiyor..
Bazen kıyafetlerimiz çamaşır makinesinde istediğimiz gibi iyi yıkanmaz. Özellikle beyaz kıyafetlerin kar beyaz olmasını sağlayacak tüyo.
KARBONAT MUCİZESİ
Posta'da yer alan habere göre; Karbonat yardımıyla çamaşırlarınızı beyazlatmak için, çamaşırlarınızı çamaşır makinesinde yıkıyorsanız, deterjanın üzerine 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ilave edin. Ayrıca, çıkmayan bir leke mevcutsa, bir miktar karbonatla limonu karıştırıp lapa hale getirdikten sonra çamaşırların üzerine sürüp, makineye atabilirsiniz. 1 gece önceden karbonatlı su hazırlayıp, çamaşırları basmak da başka bir yöntemdir.
ELMA SİRKESİ MUCİZESİ
Ev temizliğinde sıkça kullanılan sirke, çamaşırların beyazlaması için kullanılabilecek doğal yöntemlerden bir tanesi. Sıcak su ile hazırladığınız sirkeli suda, çamaşırlarınızı 1-2 saat bekletebilirsiniz. Daha fazlası çamaşırların yıpranmasına yol açacaktır. Ardından her zaman kullandığınız programla çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Ayrıca, çamaşır makinanızın deterjan gözünde, deterjan ile sirkeyi karıştırıp yıkamayı bu şekilde yapabilirsiniz. Ancak, yıkama sonrası çamaşırlarda koku olmaması için, yumuşatıcınızın etkili olması şart.
ÇAMAŞIR SUYU ETKİSİ
Çamaşır suyu, beyazları daha beyaz yapmak için en sık kullanılan ürünlerden biridir. Ancak çamaşırların kısa sürede yıpranmasına yol açtığı gibi, sağlık açısından da zararlıdır. Eğer çamaşır suyu kullanacaksanız, sıvı olanlar yerine tabletleri tercih edin. Ayrıca, mutlaka uzun programları kullanın ki, çamaşır suyu çamaşırlarınızdan tamamen arınsın.
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