Çanakkale Köprüsü hatıra parası nasıl ve nereden alınır? İşte fiyatı

19 Mart 2022 Cumartesi, 13:01

Çanakkale Köprüsü hatıra parası, sosyal medyada ilgi gördü. Koleksiyonerlere yönelik gümüş ve bronz olarak basılan Çanakkale Köprüsü hatıra parası, ayrıca 1 TL'lik madeni paraların arkasında da yer alacak. Hatıra paralar, özel günler için kültürel amaçlı olarak sınırlı sayıda basılıyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HATIRA PARASI NEREDEN ALINIR?

Avrupa ile Asya kıtalarını beşinci kez birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü, madeni 1 TL'nin arkasında yer alacak. Yeni madeni 1 TL'ler, Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi 18 Mart 2022 Cuma günü tedavüle girdi. 5 milyon adet basılan Çanakkale Köprüsü silüeti olan 1 TL'ler, kısa sürede yayılacak.

Çanakkale Köprüsü açılışı anısına basılan gümüş ve bronz hatıra paralar, Darphane Genel Müdürlüğü'nün emagaza.darphane.gov.tr internet sitesinde ve İstanbul Beşiktaş'taki genel müdürlük binasındaki mağazada satılacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HATIRA PARASI FİYATI NE KADAR?

1915 Çanakkale Köprüsü gümüş hatıra paralar 520 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 250 TL karşılığında sertifikalarıyla birlikte satışa sunulması bekleniyor.

Hatıra paralar, günümüzde kullanılan paradan farklı olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından pirinç, altın, gümüş ve bronz gibi materyallerden üretiliyor. Özel günler için kültürel amaçlı kullanılması amacıyla piyasaya sürülen paralar, hatıra parası olarak biliniyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HATIRA PARASI KAÇ ADET BASILDI?

2022 yılında 5 milyon adet basılması beklenen madeni 1 TL'ler dışında ayrıca gümüş 5 bin, bronz 10 bin adet hatıra para basıldığını açıklayan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, paylaşımına şu notu düştü:

"Geceye şöyle bir güzellik bırakalım ve 18 Martta bu güzellikle gözlerimizi açalım. 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için Darphane olarak basmış olduğumuz Hatıra Para ve Tedavül hatıra 1 TL."