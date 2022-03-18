Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte köprünün tasarımına gizlenen mesajlar

18 Mart 2022 Cuma, 12:36

Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkıyor. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü, Avrasya Tüneli'nden sonra beşinci kez Avrupa ile Asya kıtalarını karayoluyla bağlayacak Çanakkale Köprüsü, Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasına inşa edildi.

Köprü, Avrupa Yakası'nda Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya Yakası'nda Lapseki ilçesini birbirine bağlıyor.

Çanakkale Köprüsü; Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan 88 km'lik otoyol projesi kapsamında yapıldı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILDI MI?

Yapımına 18 Mart 2017 tarihinde başlanan Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022 Cuma günü saat 16.00'da hizmete girdi. Bu tarih, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne rastlıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na giriş ve çıkışlar 6 adet kavşaktan gerçekleşecek. Bu kavşaklar Avrupa yakasında Malkara, Kavakköy, Güneyli ve Gelibolu; Asya yakasında Lapseki ve Umurbey köy ve ilçelerine yakın noktalardadır.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılından itibaren 11 yıl boyunca özel şirket tarafından işletilecek Çanakkale Köprüsü'nden tek taraflı geçiş ücreti 289 TL (15 euro+KDV) olarak belirlendi. Ayrıca geçiş ücretine her yıl zam yapılacak.

22 Eylül 2021 tarihinde NTV'ye konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 euro olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ve işletecek firmaya günlük 45 bin, yıllık 16,5 milyon yolcu garantisi verilmesine karşın köprünün yıllık 3,5 milyon aracın kullanması bekleniyor. Aradaki fark devlet hazinesinden işletmeci firmaya ödenecek.

Yaklaşık 15 saat boyunca sürekli araç geçtiği varsayıldığında; saatte 3 bin araç, dakikada ise 50 araç yapıyor. Yani, garanti edilen günlük 45 bin araç geçişi için köprüden her saniye araç geçmesi gerekiyor.

2019 yılı verilerine göre, Çanakkale'nin iki yakası arasında feribotla geçen araç sayısı günlük 12 bin 431. Bu hesaba göre, Çanakkale Köprüsü'nden günlük 45 bin araç geçmesi çok düşük ihtimal olarak görülüyor.

ÇANAKKALE FERİBOT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Çanakkale'de Avrupa ile Asya kıtaları arasında çalışan feribotlardan, araca göre farklı ücret alınırken, araçtaki yetişkin yolculardan kişi 6,5 TL alınıyor. Feribot seferlerinde günübirlik yani çift yönlü otomobil geçiş ücretleri şöyle:

Çanakkale-Kilitbahir: 95 TL

Çanakkale-Eceabatt: 107 TL

Gelibolu-Lapseki: 107 TL

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi buluyor.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklere boyandı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapıldı.

2x3 şeritle hizmet veren köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılıyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ANLAMLI TASARIMI VE MESAJLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 Şubat 2022 tarihinde verdiği röportajda, proje tamamlandığında köprünün, 'dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü' olarak tarihe geçeceğini aktardı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle 'dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü' olacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide; destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak."

Gelecekte görmeyi hedefledikleri 'Türkiye' fotoğrafını daha da netleştirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü hem bölgesinin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak."