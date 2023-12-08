Canan Ergüder'den yeni dizi
Ünlü oyuncu Canan Ergüder, 'İstanbul Ansiklopedisi' dizisiyle anlaştı. Netflix'te yayımlanacak dizinin senaryosunu Selman Nacar yazdı.
Show TV’nin salı akşamları izleyicilerle buluşan 'Aile' dizisinde Leyla Soykan karakterini canlandıran oyuncu Canan Ergüder, dijital bir diziyle el sıkıştı.
Netflix için çekilecek 'İstanbul Ansiklopedisi' dizisini Selman Nacar yönetecek.
DOKTORU CANLANDIRACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Canan Ergüder, dizide Nesrin adlı bir doktoru canlandıracak. Dizinin çekimleri ocak ayında başlayacak.
Tims&B imzalı ve 8 bölümden oluşması planlanan dizinin senaryosunu da Selman Nacar yazdı.
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