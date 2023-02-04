Canan Ergüder herkesi üzmüştü... Müjdeli haber geldi

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 19:10

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 21:13

Show TV ekranlarında yeni bir dizi başlayacak. Dizinin kadrosunda bir çok ünlü isim yer alıyor.

DİZİNİN KADROSU YILDIZLARLA DOLU

SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Aile'nin kadrosuna dahil olan Canan Ergüder, farklı bir rolle ekranda yer alacak.

Ünlü oyuncu, 'Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı 'Aslan Soykan’ın ablası 'Leyla Soykan Sayıcı' karakterini canlandıracak.

DİZİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

cumhuriyet.com.tr'nin derlemesine göre; Aile dizisi 14 şubat'ta seyircileriyle buluşacak. Dizinin kadrosunda yer alacak isimlerde belli olmaya başladı.

Dizinin başrol kadrosunda Serenay Sarıkaya ve yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor.

NUR SÜRER DE KADRODA YER ALIYOR

Aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak ‘Aile’ dizisinde başarılı oyuncu annesi 'Hülya Soykan’ın (Nur Sürer) baskısını hayatının her döneminde üzerinde hisseden ve bu yüzden istemediği bir evlilik yapmış, iki çocuk annesi 'Leyla Soykan Sayıcı’yı canlandıracak.

Canan Ergüder dışında Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Nur Sürer, Levent Ülgen ve Emel Göksu eşlik edecek.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDE KISA SÜRE YER ALMIŞTI

Yüsra Geyik, Kanal D ekranlarında yer alan Camdaki Kız dizisinde kısa bir süre yer almıştı. Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yıllarca yer alan Yüsra Geyik, Show TV dizisiyle seyirci karşısında olacak.

CANAN ERGÜDER TAMAMEN İYİLEŞTİ

Öte yandan Canan Ergüder, Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin çekimleri devam ederken kansere yakalanmış ve setlere veda etmişti. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Ergüder tamamen iyileşerek 'Oğlum' dizisiyle setlere dönmüştü. Ancak dizinin erken final yapmasıyla hayranları bir kez daha yıkılmıştı. Aile dizisiyle setlere geri dönen Canan Ergüder en çokta hayranlarını sevindirdi