Cansu Tuman kimdir? Cansu Tuman hangi dizilerde oynadı?
Survivor yarışmasının 2023 kadrosunda yarışacak olan oyuncu Cansu Tuman gündem oldu. Peki, Survivor 2023 kadrosuna alınan Cansu Tuman kimdir? Cansu Tuman kaç yaşında, nereli? Cansu Tuman hangi dizilerde oynadı? Cansu Tuman hangi filmlerde oynadı?
Survivor 2023 kadrosuna alınan isimlerden Cansu Tuman'ın hayatı merak edildi. Genç oyuncunun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
CANSU TUMAN KİMDİR?
Cansu Tuman, 1994'te İstanbul'da doğdu. Tam adı Cansu Büşra Tuman olan oyuncu, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir. Moleküler Biyoloji alanında eğitim gören Tuman, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Tuman, 2015'ten beri çeşitli projelerde oyunculuk yapmıştır.
CANSU TUMAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Gerçek Olamaz - 2020
CANSU TUMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Teşkilat - 2022
Alparslan Büyük Selçuklu - 2022
Yemin - 2020-2021
Öğretmen - 2020
Ufak Tefek Cinayetler - 2017
Aşk Laftan Anlamaz - 2017
Kiralık Aşk - 2015
Arka Sokaklar - 2015
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