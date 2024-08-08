Cate Blanchett'in 'kaşık elbisesi' Borderlands filminin prömiyerine damga vurdu

Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:07

Güncelleme: 08.08.2024 - 17:08

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, başrolünde yer aldığı "Borderlands" filminin Los Angeles prömiyerinde dikkatleri üzerine çekti.

Blanchett, prömiyer gecesinde Ellen Hodakova Larsson imzalı bir tasarım elbise giydi. Bu özgün tasarım, Stockholm ve çevresinden temin edilen 102 kaşığın yeniden şekil verilmesiyle oluşturulmuş bir zırh gibi görünüyor. Sürdürülebilir moda konusundaki duruşunu sürdüren Blanchett, bu özel tasarımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Video oyunundan uyarlanan "Borderlands" filminin yönetmenliğini Eli Roth üstlenirken, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Édgar Ramirez ve Ariana Greenblatt gibi isimler de kadroda yer alıyor. Film, 9 Ağustos 2024 tarihinde vizyona girecek.