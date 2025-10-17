Cem Yılmaz'dan 'Özkan Uğur' paylaşımı

Usta sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Uğur, yaşasaydı bugün 72 yaşına basacaktı.

Cem Yılmaz da yakın dostu Özkan Uğur'u doğum gününde unutmadı.

"HER ZAMAN HER YERDE SEVENLER BURADA"

Merhum sanatçının Erşan Kuneri setinden bir fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Özkan ağabeyimizin doğum günü... Her zaman her yerde sevenler burada sevilenler burada."

Cem Yılmaz'ın paylaşımına binlerce beğeni ve "Sanki hala aramızda", "Çok sevdik, çok seveceğiz" gibi yorumlar geldi.

HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero", "Güllerin İçinden" gibi birçok esere imza atan Uğur'a 2013 yılında lenf kanseri teşhisi konulmuştu.

Üç kez lenf kanserini yenen ancak tekrar kansere yakalanan Uğur, yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti. Usta sanatçı 8 Temmuz 2023 tarihinde hayatını kaybetti.