CNN TÜRK ve Kanal D Spor Direktörü Cem Yılmaz’ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Cem Yılmaz kimdir? Spiker Cem Yılmaz kaç yaşında, nereli?

CEM YILMAZ KİMDİR?

1972 doğumlu olan Cem Yılmaz, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde İngilizce İşletme alanında yüksek lisans yaptı.

Spikerliğe Başlangıç ve İlk Yıllar

1993 yılında öğrenciyken spor spikerliğine başladı. TGRT’de spor haberleri ve maç anlatımlarının yanı sıra, dönemin ilk spor magazin programı olan Tele Kritik’i sundu. Bir sonraki yıl Kanal 6’ya geçerek Spor Vizyon ve Stadyum programlarını hazırlayıp sundu; lig ve Avrupa kupası maçlarını anlattı.

CINE 5 ve Star Dönemi

1997 yılında ligin yayıncı kuruluşu olan CINE 5’e transfer oldu. Burada Türkiye Süper Ligi ve İngiltere Premier Ligi maçlarını anlattı. 1999’da lig yayın ihalesinin Star (Tele On) tarafından alınmasının ardından Star’a transfer oldu. Bu dönemde lig maçlarının yanı sıra beş yıl boyunca Şampiyonlar Ligi maçlarını anlattı ve çeşitli futbol programlarında görev aldı.

CNN TÜRK, Formula 1 ve Kanal 1

2004 yılında CNN TÜRK kadrosuna katıldı. İleri Üçlü ve ardından Futbolmania programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 2005–2007 yılları arasında Formula 1 yarışlarını anlattı. 2007’de Kanal 1’e geçti; burada Spor Servisi Müdürlüğü görevini yürütürken, Mustafa Denizli ile birlikte Futbol Merkezi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı.

DTV’ye Dönüş ve Spor Direktörlüğü

2009 yılında yeniden DTV bünyesine döndü. Spor kanallarında çeşitli programlar sunmaya, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını anlatmaya devam ederken tekrar CNN TÜRK’ün ekran yüzü oldu. Pek çok yapım ve programda görev aldı. Kanal D Spor yayınlarının da sorumluluğunu üstlenen Cem Yılmaz, 2014 yılından bu yana CNN TÜRK ve Kanal D Spor Direktörü olarak görev yapmaktadır.