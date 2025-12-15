Yazarlarımıza büyük ilgi

Bu yıl 42’ncisi düzenlenen Uluslararası Tüyap İstanbul Kitap Fuarı, ikinci gününde de kitapseverleri ağırladı. Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde “Edebiyatın her hali” temasıyla kapılarını açan fuarda, gazetemizin yazarları da okurlarla buluşmaya devam ediyor.

SAYLAN ANILDI

Gazetemizin yazarları Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen, “Dönüm Noktasında Laik Cumhuriyet” başlıklı bir söyleşi düzenledi. Kongar ve Kalkandelen, Türkiye’deki güncel siyasi tartışmalar odağında, laikliğin ve ulus devletin önemine vurgu yaptı.

Söyleşinin yapıldığı Büyükada salonu tamamen doldu. Cumhuriyet Kitapları’nın düzenlediği bir diğer etkinlik de “Güneş Umuttan Şimdi Doğar” başlıklı söyleşiydi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel ve yazar Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Cumhuriyet Kitapları’ndan yeni baskı yapan “Güneş Umuttan Şimdi Doğar” kitabının özelinde Türkan Saylan’ı konuştu.

Fuar kapsamında dün, gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Emre Kongar, Zülâl Kalkandelen, Üstün Dökmen, Hürriyet Yaşar, Bora Serdar, Ayşe Yüksel ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu kitaplarını imzaladı.