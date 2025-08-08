ChatGPT-5 çıktı mı? ChatGPT-5 nasıl kullanılır? ChatGPT-5 özellikleri nelerdir?

OpenAI, yapay zekâ sohbet botu ChatGPT’nin en yeni sürümü GPT-5’i tanıttı. Lansman öncesinde konuşan OpenAI CEO’su Sam Altman, “İnsanlık tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hayal edilmesi bile zordu” dedi. Peki, ChatGPT-5 nasıl kullanılır? ChatGPT-5 özellikleri nelerdir?

CHATGPT-5 NEDİR?

ChatGPT-5, OpenAI tarafından geliştirilen GPT (Generative Pre-trained Transformer) serisinin en son sürümüdür. Doğal dil işleme, metin üretimi, veri analizi ve daha birçok alanda yüksek performans sunan bu yapay zekâ modeli, daha derin anlayış ve bağlamsal doğrulukla çalışır.

CHATGPT-5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gelişmiş Anlama ve Yanıt Verme Yeteneği

ChatGPT-5, önceki sürümlere göre bağlamı daha iyi analiz eder. Uzun diyaloglarda bile tutarlılığı korur ve kullanıcıyla daha doğal bir etkileşim sunar.

Multimodal (Çoklu Girdi) Desteği

Metin, görsel, ses ve hatta video gibi farklı veri türleriyle çalışabilir. Örneğin; bir görsel yükleyip, ChatGPT-5’ten analiz etmesini isteyebilirsiniz.

Gerçek Zamanlı Veri ile Güncellik

Plus ve Pro kullanıcılar için ChatGPT-5, internete bağlanarak güncel bilgilere ulaşabilir (tarayıcı modu açık ise). Bu sayede son dakika gelişmeleri bile analiz edebilir.

Genişletilmiş Bellek Özelliği

ChatGPT-5, daha önceki konuşmaları hatırlayabilir. Bu da daha kişiselleştirilmiş ve süreklilik arz eden sohbetler sunar.

Kodlama ve Veri Analizi Yetkinliği

Yazılım geliştiriciler için ChatGPT-5, kod yazabilir, hata ayıklayabilir ve veri analizi yapabilir. Python, JavaScript gibi dillerde oldukça güçlüdür.

CHATGPT-5 NASIL KULLANILIR?

1. ChatGPT Web Sitesine Gidin

https://chat.openai.com adresine girerek OpenAI hesabınızla oturum açın.

2. Abonelik Planı Seçin

ChatGPT-5’e erişim, ChatGPT Plus veya Pro aboneliği ile mümkündür. Ücretsiz kullanıcılar şu an GPT-4o modeline kadar erişim sağlayabilir.

3. GPT-5 Modelini Seçin

Oturum açtıktan sonra, sol üstten model seçimi yaparak GPT-5 (ya da GPT-4.5/GPT-4o) modelini seçin. GPT-5 kullanımı için Pro plan tercih edilmelidir.

4. Soru Sorun, Metin Yazdırın, Görsel Analizi Yapın

Metin, tablo, kod ya da görsel yüklerek ChatGPT-5'ten yardım alabilirsiniz. Yazılım, eğitim, içerik üretimi ve daha pek çok alanda destek sağlar.