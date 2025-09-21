Çin’in güneyinde sivrisineklerin taşıdığı Chikungunya virüsü hızla yayılıyor. Peki, Chikungunya Virüsü nedir? Chikungunya Virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

CHIKUNGUNYA VİR ÜSÜ NED İR VE NASIL BULAŞIR?

Chikungunya, sivrisinekler aracılığıyla insana geçen ateşli bir enfeksiyondur. Hastalığın adı, Tanzanya’da konuşulan yerel bir dilden gelir ve “iki büklüm eden” anlamına sahiptir. Bu tanım, hastalık sırasında yaşanan şiddetli eklem ağrılarının kişiyi kambur bir duruşa zorlamasından kaynaklanır. Virüsün başlıca taşıyıcıları Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisineklerdir. Bu sivrisinekler özellikle gündüz aktif olur, en yoğun ısırma zamanı ise sabah erken saatler ve akşamüstüdür. Aynı türler, dengue ve Zika virüslerini de yayabilmektedir. Nadir durumlarda doğum sırasında anneden bebeğe geçiş görülebilir; ancak emzirme ile bulaş tespit edilmemiştir. Kan nakli yoluyla bulaşma ihtimali teorik olarak mümkün olsa da oldukça düşük ihtimaldir. İnsandan insana doğrudan temasla bulaş söz konusu değildir.

CHIKUNGUNYA VİR ÜSÜ BEL İRTİLERİ NELERDİR?

Chikungunya, belirtilerinin dang humması ve Zika ile benzerlik göstermesi nedeniyle sıklıkla yanlış teşhis edilebilen bir hastalıktır. Bu durum, ülkelerin gerçek vaka sayılarını doğru tespit etmesini güçleştirir. Hastalık, yüksek ateş ve yoğun eklem ağrılarıyla kendini gösterir; bu ağrılar çoğu zaman hastayı ciddi şekilde zorlar ve uzun süre devam edebilir. Ayrıca eklem şişlikleri, kas ağrıları, baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve ciltte döküntü de sık rastlanan semptomlar arasındadır.

CHIKUNGUNYA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Şu anda bazı ülkelerde onay almış ve risk altındaki gruplarda kullanımı tavsiye edilen iki Chikungunya aşısı bulunsa da, bu aşıların yaygın erişimi henüz mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve bağımsız uzmanlar, aşıların olası kullanım alanlarını netleştirmek için klinik deneme sonuçlarını ve pazarlama sonrası verileri, küresel salgın verileriyle birlikte değerlendirmektedir.

Chikungunya enfeksiyonuna yönelik özel bir antiviral tedavi bulunmamaktadır. Ancak hastalığa bağlı ateş ve ağrıların hafifletilmesinde parasetamol gibi ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir.

Hastalık genellikle ölümcül değildir; ciddi belirtiler ve ölümler nadiren ortaya çıkar ve bu durum çoğunlukla küçük bebeklerde ya da kronik sağlık sorunları olan yaşlı bireylerde görülür.