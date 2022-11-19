Chris Hemsworth, Alzheimer'a yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrendi
Dünyaca ünlü oyuncu Chris Hemsworth, gelecekte Alzheimer olma olasılığını artıran genlere sahip olduğunu öğrendi.
Thor filminin yıldızı Chris Hemsworth yeni programında yapılan genetik testte gelecekte Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını artıran genlere sahip olduğunu öğrendi.
CNN’de yer alan habere göre 39 yaşındaki oyuncu Chris Hemsworth, Disney+ ve National Geographic ortak yapımı yeni seride uzun yaşam ve yaşlanmayı önlemeye ilişkin yolları keşfettiği bir serüvene çıktı.
İKİ TANE APOE4 GENİNE SAHİP
Seri kapsamında kan testleri ve genetik testler yaptıran Hemsworth, her biri bir ebeveyninden olmak üzere APOE4 geninden iki taneye sahip olduğunu öğrendi. Bu durumla Hemsworth’ün gelecekte Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin yüksek olduğu belirtildi.
Yaşadıklarını Variety’e anlatan Hemsworth, test sonuçlarının çekim sırasında geldiğini ancak serideki doktorun “Bunu kameralar kapalı söylemek istiyorum” dediğini anlattı.
8 İLA 10 KAT DAHA FAZLA
APOE4’ün önden belirleyici bir gen olmadığını ancak güçlü bir gösterge olduğunu söyleyen Hemsworth, Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin 8 ila 10 kat daha fazla olduğunu söyledi.
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