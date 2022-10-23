Ciğerle beslediği sokak kedilerine Zeki Müren dinletiyor
Amasya’da yaşayan emekli polis Sadık Demirtaş, sanat atölyesini mesken edinen sokak kedilerini ciğerle besleyip, sonrasında taş plakla Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren’in şarkılarını dinletiyor.
Amasya’da Hatuniye Mahallesi'nde bulunan atölyesinde yaptığı eserleri satan 54 yaşındaki emekli polis memuru Sadık Demirtaş, sabah geldiğinde ilk iş olarak sokaktaki kedileri ciğerle besliyor. Atölyeyi mesken edinen kediler, daha sonra gramafonun önüne geçip taş plakta çalan Zeki Müren şarkılarını dinliyor. O keyifli anlara sokaktan geçenler de tanıklık ediyor.
30’dan fazla kediyi beslemekten keyif alan evli ve 2 çocuk babası Demirtaş, “Onlara gramafon eşliğinde Zeki Müren dinletiyorum. Hem besleniyorlar hem de müzik ziyafeti çekiyorlar” dedi.
Demirtaş, 1996 yılında yaşamını yitiren sanat güneşi Zeki Müren’in şarkılarını beğeniyle dinlediğini, müşterilerinin de bu durumdan memnun olduğunu söyledi.
İstanbul’dan gezi için geldiği tarihi kentte şarkı dinleyen kedileri gördüğünde çok şaşırıp fotoğraflarını çeken Nilgün Polat, “Kedilerin müzik dinlemesi müthiş. Eğlendikleri hallerinden belli oluyor” diye konuştu.
Hatuniye Mahallesi sakinlerinden Bedriye Sancı da sokak kedilerine
atölyesini açan komşusunu kutlayıp, beslenmelerine destek veriyor.
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