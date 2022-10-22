Avcılar'da eve giren kediyi kurtarma seferberliği: '3 saat uğraştık...'
İstanbul Avcılar'da açık bulduğu pencereden bir eve giren sokak kedisi çıkarılmak istenince mutfak dolabının üzerine çıkarak sıkıştı. Ev sahibinin 3 saat süren çabasına rağmen çıkarılamayan kediyi kurtarmaları için çağrılan itfaiye erleri de zorlandı.
Cihangir Mahallesi Kırbaç Sokak'ta oturan Tolgahan Karakaya'nın penceresi açık bahçe katındaki evine giren sokak kedisi çıkarılmak istendi. Açık tutulan sokak kapısından çıkmayan kedi, mutfağa girerek dolabın üzerine kaçtı.
İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİLER
Karakaya'nın 3 saat süren çabasına rağmen kedi sıkıştığı yerden çıkmayınca itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye erleri, ucunda yakalama aparatı bulunan sopalarla kediyi yakalamaya çalıştı.
Kolun ulaşamayacağı, duvar ile dolap arasındaki dar yerde sıkışan kedi uzatılan aparatları patileri ile iterek yaklaştırmadı.
"3 SAAT UĞRAŞTIK ÇIKARAMADIK"
İtfaiye erlerinin çabası sonucu kedi çıkarılırken açık bulduğu kapıdan hızla çıkarak uzaklaştı. Tolgahan Karakaya, "Açık bulduğu pencereden girmiş, arka odada konuşlanmış. Evin kapısını açtık mutfağa girdi. Mutfak penceresini açarken dolabın üzerine çıkıp sıkıştı. 3 saat uğraştık çıkaramadık" dedi.
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