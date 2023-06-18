Çiğköfte tartışmasının ardından Vedat Milor’den ‘rakı’ çıkışı: ‘İyi bir yemek eşlikçisi değildir’

Vedat Milor, rakı ve şarabı karşılaştırdığı bir video yayınladı. Milor, "Rakı, küçük istisnalar dışında iyi bir yemek eşlikçisi değildir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 16:54
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Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Yemek eşlikçisi söz konusu olunca rakı abartılıyor. Çünkü şarabın yerini hiçbir zaman tutamaz" dedi. 

Söz konusu paylaşımı "Şunu kabul edelim: Rakı iyi bir yemek eşlikçisi değildir (küçük istisnalar dışında)" başlığıyla paylaşen Milor “Ülkemizde şarap çeşitliliği çok az, kalite de yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bu rakı konusundaki gerçeği değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, geçen hafta yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etsiz çiğköfte için 'İstanbul'da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır' demişti. 


Vedat Milor çiğköfte Şarap

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