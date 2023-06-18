Çiğköfte tartışmasının ardından Vedat Milor’den ‘rakı’ çıkışı: ‘İyi bir yemek eşlikçisi değildir’

Yayınlanma: 18.06.2023 - 16:54

Güncelleme: 18.06.2023 - 17:03

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Yemek eşlikçisi söz konusu olunca rakı abartılıyor. Çünkü şarabın yerini hiçbir zaman tutamaz" dedi.

Söz konusu paylaşımı "Şunu kabul edelim: Rakı iyi bir yemek eşlikçisi değildir (küçük istisnalar dışında)" başlığıyla paylaşen Milor “Ülkemizde şarap çeşitliliği çok az, kalite de yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bu rakı konusundaki gerçeği değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

Şunu kabul edelim: Rakı iyi bir yemek eşlikçisi değildir (küçük istisnalar dışında). pic.twitter.com/4Te7FmwlBj — Vedat Bluesky (@vedatmilor) June 17, 2023

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, geçen hafta yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etsiz çiğköfte için 'İstanbul'da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır' demişti.