Yeni tartışma yolda mı? Vedat Milor'dan dikkat çeken 'çiğköfte' çıkışı

Gastronomi yazarı Vedat Milor, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı çiğköfte çıkışı ile gündem oldu. Milor'un paylaşımı yüzlerce yorum aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 10:45
Yeni tartışma yolda mı? Vedat Milor'dan dikkat çeken 'çiğköfte' çıkışı
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Sosyal medyada söylediği sözler, yaptığı anketler gündem olan gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, bu kez çiğköfte çıkışı ile gündem yarattı.

"ASLINDA HEPSİ KISIR"

Milor, bir tweet'e verdiği yanıtta, "Tavuk yemiyorum" dedi.

Milor devamında ise, "İstanbul’da çiğköfte yok. Hepsi aslında kısır" çıkışı ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Vedat Milor’un bu paylaşımının yeni bir tartışmayı daha ateşleyip ateşlemeyeceği ise merak konusu oldu.


Çiğköfteci çiğköfte Vedat Milor

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