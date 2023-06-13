Yeni tartışma yolda mı? Vedat Milor'dan dikkat çeken 'çiğköfte' çıkışı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 10:45

Güncelleme: 13.06.2023 - 10:47

Sosyal medyada söylediği sözler, yaptığı anketler gündem olan gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, bu kez çiğköfte çıkışı ile gündem yarattı.

"ASLINDA HEPSİ KISIR"

Milor, bir tweet'e verdiği yanıtta, "Tavuk yemiyorum" dedi.

Milor devamında ise, "İstanbul’da çiğköfte yok. Hepsi aslında kısır" çıkışı ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Vedat Milor’un bu paylaşımının yeni bir tartışmayı daha ateşleyip ateşlemeyeceği ise merak konusu oldu.