Cildinizi doğayla arındırın: Evde kolayca uygulayabileceğiniz 5 doğal cilt temizleme yöntemi

Günlük cilt temizliği, sağlıklı ve parlak bir cilt görünümünün temel taşlarından biridir. Fakat piyasada satılan birçok temizleyici ürün, cildi kurutabilen ya da tahrişe neden olabilen kimyasallar içerebilir. Bu yüzden hem hassas ciltler için hem de doğallıktan yana olanlar için doğal cilt temizleme yöntemleri öne çıkıyor. Peki, cildinizi doğanın gücüyle nasıl arındırabilirsiniz? İşte, evde kolayca uygulayabileceğiniz 5 doğal cilt temizleme yöntemi...

EVDE KOLAYCA UYGULAYAB İ LECE Ğİ N İ Z 5 DO Ğ AL C İ LT TEM İ ZLEME Y Ö NTEM İ

1. B al ile cilt temizliği

Bal, antibakteriyel özellikleri sayesinde cildi nazikçe temizler ve nemlendirir.

Nasıl uygulanır?

1 tatlı kaşığı doğal balı avuç içinde ısıtın.

Temiz ve nemli cilde dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın.

Ilık suyla durulayın.

2. Zeyti nyağı ve pamuk yöntemi

Makyajı çıkarmak ve gözenekleri arındırmak için idealdir.

Nasıl uygulanır?

Bir pamuğa birkaç damla zeytinyağı damlatın.

Yüzünüzdeki makyajı ve kiri nazikçe silin.

Ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

3. Yoğurt maskesi

Yoğurt, cildi nemlendirir ve aynı zamanda ölü deriyi temizlemeye yardımcı olur.

Nasıl uygulanır?

1 yemek kaşığı doğal yoğurdu yüzünüze sürün.

5–10 dakika bekletin.

Ilık suyla temizleyin.

4. Piri nç suyu ile temizleme

Cilt tonunu eşitlemeye ve cildi canlandırmaya yardımcıdır.

Nasıl uygulanır?

1 su bardağı pirinci durulayıp üzerine su koyarak 20 dakika bekletin.

Elde edilen pirinç suyunu pamuk yardımıyla yüzünüze uygulayın. Kuruyana kadar bekleyip durulayın.

5. Aloe vera jeli kullanımı

Aloe vera, ciltteki tahrişi azaltır ve doğal bir nem dengesi sağlar.

Nasıl uygulanır?

Taze aloe vera jelini cildinize sürün.

Hafifçe masaj yaparak yedirin.

Kuruduktan sonra suyla temizleyin.