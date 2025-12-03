Cinsel istismarla suçlanıyor... Scarlett Johansson'dan Woody Allen'a tam destek

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, hakkında cinsel istismar iddiaları ortaya atılan ünlü yönetmen Woody Allen’a verdiği desteğe yeniden açıklık getirdi. Daily Telegraph’a konuşan Johansson, Allen’a desteğini sürdüğünü belirterek, “Annem her zaman kendim olmam, dürüst olmanın ve inandığınız şeyler için ayağa kalkmanın önemli olduğunu görmem için beni cesaretlendirdi” dedi.

Allen’ın kızı tarafından 2019’da gündeme getirilen cinsel istismar iddialarının ardından tepkilerin hedefi olan Johansson, konuşma zamanlamasına dikkat çekerek, “İnsanın her zaman konuşma zamanı olmadığını bilmesi de önemli. İnsanların kendilerini susturması gerektiğini söylemiyorum. Bazen söz sırası sende değildir. Olgunlaştıkça bunu daha iyi anladım” ifadelerini kullandı.

Johansson, Woody Allen’ın Maç Sayısı, Scoop ve Barselona, Barselona gibi filmlerinde rol almıştı. Ünlü oyuncu, 2019’da The Hollywood Reporter’a yaptığı açıklamada ise “Woody’yi seviyorum. Ona inanıyorum ve onunla her zaman çalışırım” sözleriyle yönetmeni desteklemişti. Johansson o dönem, Allen ile konuya dair birçok kez görüştüğünü belirterek, “Masum olduğunu söylemeye devam ediyor ve ben ona inanıyorum” demişti.

İDDİALAR YILLARDIR HOLLYWOOD’UN GÜNDEMİNDE

Woody Allen, evlat edindiği kızı Dylan Farrow’un çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönündeki suçlamaları ilk olarak 1992’de reddetmişti. #MeToo hareketiyle yeniden gündeme gelen iddiaların ardından Allen, sektörde pek çok ismin desteğini kaybetti. Dylan Farrow’un kardeşi gazeteci Ronan Farrow da kız kardeşini desteklediğini ifade ederek, iddiaları inandırıcı bulduğunu yazmıştı.

Öte yandan Diane Keaton ve Javier Bardem gibi bazı ünlü isimler Scarlett Johansson’la aynı çizgide kalıp Woody Allen’a destek verirken, birçok oyuncu yönetmenle bir kez daha çalışmayacaklarını kamuoyuna duyurdu.