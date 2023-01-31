Çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Patates kızartırken deneyin

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 23:38

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 23:38

Patates kızartması en sevilen atıştırmalıklardan. Bir çok restoran et yemeklerinin yanında mutlaka çıtır çıttır lezzetli patates kızartması servis ediyor. Peki bu patates kızartmalarının nasıl yapıldığını hiç düşündünüz mü?

Restoranlarda servis edilen patates kızartmaları evde yapılanlardan daha iyi ve çıtır çıtır oluyor. Aslında tıpkı restoranlardaki kadar lezzetli patates kızartması yapmak aslında evde de mümkün.

ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Patatesleri doğradıktan sonra çıtır olabilmesi için mümkün olduğunca nişastalarını salmalarını su içerisinde bekletmelisiniz. Aynı zamanda suyun soğukluğunu arttırmak için buz ve birkaç damla sirke ekleyebilirsiniz. Maden suyu eklemekte patateslerin nişastasını atma konusunda etkili bir çözümdür.

Daha çıtır patatesler için diğer bir yöntem ise; soda ve tuz yöntemidir. Patatesleri doğradıktan sonra maden suyu ve tuz karışımın içine ekleyerek 30 dakika kadar bekletin. Bu süre içerisinde patateslerin sertleşmeye başladığını görmüş olacaksınız.

Maden suyunda bekletilen patatesleri ardından süzün ve güzelce kurulayın. Kızgın yağda kızarttığınızda çıtır çıtır olacak ve servise hazır hale gelecekler.

BİLMENİZ GEREKEN DİĞER PÜF NOKTALAR

* Kızartma yağının belirlenen ısıda olmasına dikkat edin. Kızgın yağda kızartılmayan patatesler fazla yağ çektiği için neredeyse hamur olarak çıkacaktır.

*Patatesleri kızartırken çok fazla karıştırmamanız gerekiyor. Kızartma esnasında yüzey rengi tamamen değiştirdikten sonra 1 defa karıştırmak yeterli olacaktır.

*Kızartma işlemi sırasında çabuk yanan tereyağı ya da zeytinyağı gibi yağlar yerine ayçiçek yağını tercih etmeniz en doğrusu olacaktır. Ayçiçek yağıyla yapmak istemiyorsanız o halde fırında patates kızartması yapabilirsiniz

KITIR KITIR OLMASI İÇİN

Patatesleri istenilen kıtırlık seviyesine ulaştırmak için iki aşamalı kızartma yöntemini deneyebilirsiniz. İlk adımda kızgın yağın içine patatesleri atın ve tam olarak kızarmadan yağdan alıp bir kaba koyun. Fazla yağı çekildikten sonra tekrardan kızgın yağa atın ve bu sefer patatesin altın rengine kavuşmasını sağlayana dek kızartın. Bir çok restoran bu yöntemi uyguladığından patatesler çok daha çıtır olmaktadır.