Çivril'de hasat başladı: Üreticinin yüzü gülüyor!

Çivril ilçesine bağlı Balçıkhisar Mahallesi'nde 7 dekarlık elma bahçesinde üretim yapan Ahmet Kurt'a ait elma bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ve protokol üyeleri başta olmak üzere, şube ve ilçe Müdürleri, teknik personel, muhtarlar ile çiftçiler katıldı.

İlk hasadı yaparak üreticilere bereketli bir sezon dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun, "Denizli'nin toplam elma üretiminin yaklaşık yüzde 88'ini tek başına karşılayan Çivril ilçesinde bu yıl 4 bin 700 hektarda yaklaşık 118 bin ton rekolte beklenmektedir. Bu veriler, bölgenin elma tarımındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bugün başlayan Elma hasadının bütün çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.